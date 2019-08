David Luiz: “Al Chelsea il mio ciclo era finito. Emery lo conosco bene”

In un’intervista rilasciata al Sun, il neo acquisto dell’Arsenal David Luiz ha parlato dell’addio al Chelsea. Il centrale brasiliano attraversa Londra e sceglie la parte nord della città per continuare a vincere. Queste le sue parole: “Mi sono detto che il ciclo è finito. È stata una conversazione tra me e il Chelsea. Ho avuto l’opportunità di venire in un altro grande club e ho accettato immediatamente. Nella mia vita, mi è sempre piaciuto affrontare alcune sfide. Non ho affatto paura di provare nuove esperienze. Forse non troppi giocatori farebbero questo tipo di mossa, forse sarebbero spaventati o qualcosa del genere, ma io credo sia stimolante. Emery ha avuto una buona parte di “responsabilità” in questo trasferimento. Lo conosco, così come conosco l’ambiente e altri giocatori”. Infine una battuta sulle possibili difficoltà difensive. “Beh, perlomeno ora so che posso avere al mio fianco Lacazette e Aubameyang. Un buon punto di partenza per dire che sia già molto più facile”.