D’Aversa: “Zurkowski è rientrato, ora ha bisogno di allenarsi con continuità. Mercato? La società sa di cosa ho bisogno”

Alla vigilia della sfida col Bologna, il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Affrontiamo una squadra forte, con l’entusiasmo di una vittoria storica in Champions League. Sarà necessario un Empoli intenso, che scenda in campo concedendo il meno possibile. Il Bologna sta facendo meglio rispetto alla scorsa stagione e, contro squadre di questo livello, il margine di errore deve essere ridotto al minimo. Stiamo lavorando per curare ogni dettaglio. Odgaard è un giocatore bravo ad attaccare la profondità, quando ci gioca in una determinata maniera bisogna prendere le dovute precauzioni. Servirà una partita aggressiva e compatta, sapendo che il Bologna ha giocatori in grado di giocare uno contro uno e di attaccare la profondità. Il Bologna è una squadra che ti fa giocare male, e ci attende una gara complicata. Qualcosa abbiamo concesso, è chiaro, dobbiamo migliorare certi aspetti. Se prima le prestazioni portavano risultato, adesso non succede. C’è solo una medicina per tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, lavorare. Tutti insieme possiamo raggiungere la salvezza. Come sta Zurkowski? È rientrato dopo otto mesi e ha bisogno di allenarsi con continuità per essere in condizione di giocare. Questo vale per tutti, non solo per lui. Ebuehi, invece, ha fatto solo due allenamenti ed è attualmente infortunato. Anjorin si è allenato negli ultimi due giorni con il gruppo, ma è ancora da valutare, così come le condizioni di Cacace e Viti“.

Sul mercato: “Io mi concentro sui ragazzi che ho a disposizione. La società sa di cosa ha bisogno la squadra”.

La sfida con l’Inter: “C’è rammarico per il terzo gol subito, perché eravamo riusciti a riaprirla. Nonostante l’emergenza, credo che la squadra abbia fatto bene, senza concedere clamorose occasioni. In Serie A i singoli fanno spesso la differenza, e il Bologna ha tanti giocatori importanti. Sarà una bella sfida contro una grande squadra guidata da un allenatore molto capace”.

Foto: Instagram D’Aversa