D’Aversa: “Vittoria che vale più dei classici tre punti. La dedico a mia madre”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del successo contro il Frosinone: “Vivo un periodo particolare, dedico questa vittoria a mia madre. Era una partita molto importante per noi, in uno scontro diretto. Questa partita valeva più dei tre punti perché ora siamo in vantaggio negli scontri diretti con il Frosinone, oltre che avanti in classifica. Questa vittoria è merito dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e stanno facendo un gran campionato, nonostante le difficolta e le assenze. La squadra non si è mai tirata indietro, spingendo e credendoci fino alla fine. Il gruppo meritava questo risultato, anche oggi se analizziamo i numeri è una vittoria meritata”.

Foto: Instagram Serie A