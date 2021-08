D’Aversa: “Vendendo calciatori le aspettative scendono. Thorsby? Spero rimanga”

Intervistato da Il Secolo XIX, il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa ha parlato in vista dell’esordio in campionato con la sfida al Milan.

Queste le sue parole: “Il fare meglio è legato alla squadra che ho a disposizione. Recentemente ad esempio è stato ceduto Jankto. Un allenatore non deve certamente entrare nelle dinamiche societarie, è giusto che ne parlino i ds, chiamati ad assecondare sia i programmi della società che le idee dell’allenatore. Però vendendo calciatori, le aspettative momentaneamente scendono. Le ambizioni di ognuno di noi devono restare quelle di fare meglio dell’anno scorso, poi ovvio è la squadra che esalta il singolo e non il contrario. Mi aspetto ovviamente qualcosina da qui a fine mercato”.

Sul mercato: “Chiaro che mi spiace avere visto andare via Jankto e per quanto riguarda Thorsby, credo che sia un calciatore fondamentale per questa Sampdoria, perché porta equilibrio, centimetri, ti dà la possibilità di fare un certo tipo di gioco. Poi ripeto, ci sono dinamiche societarie nelle quali un allenatore non deve entrare. Mi auguro che Morten possa rimanere. E se sarà ceduto… vedremo poi che succederà. Ora però l’asticella delle aspettative si abbassa”.

Foto: Twitter Sampdoria