D’Aversa: “Udinese squadra forte e organizzata. L’infortunio di Haas? Vogliamo i tre punti anche per lui”

Le parole del tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domani contro l’Udinese.

Sugli infortunati: “Avremmo voluto approfittare di queste due settimane per recuperare gli indisponibili, però purtroppo non è andata così. Perdiamo Haas e mi dispiace molto per il ragazzo, perdiamo molto sul campo perché ha avuto un grande miglioramento. Oltre a questo è molto importante all’interno dello spogliatoio, manteneva sempre alto il ritmo degli allenamenti. Abbiamo perso un gran giocatore e un grande uomo, come ho detto ai ragazzi dobbiamo sopperire tutti quanti. Nel campo e anche fuori. Non mi piace parlare degli infortunati ma per quello che ci ha dato in campo è doveroso da parte mia lanciare un messaggio. Detto questo, aspettavamo queste settimane per recuperare qualcuno e invece siamo ancora più in emergenza, ma nelle difficoltà possiamo ragionare sul problema o sulla soluzione. La prima è perdente, dobbiamo solo cercare di trovare la soluzione giusta. Quello che fa la differenza è come andremo in campo e abbiamo una motivazione in più, fare i tre punti anche per Haas”.

Sull’Udinese: “L’Udinese è bene allenata, è un aspetto che dobbiamo riportare sul campo. A volte è successo anche a noi di pagare lo scotto di subire un gol come è successo a loro contro l’Atalanta, ma è normale che se vogliamo fare un risultato dobbiamo andare in campo concentrati fin dal primo minuto ma rimanere sul pezzo fino all’ultimo. Da parte nostra ci deve essere volontà e determinazione sapendo che l’Udinese è una squadra forte. Lucca? Bisogna ragionare sulla malizia e sulla furbizia, se trovo un avversario forte sul gioco aereo cerco magari di giocarmela in maniera diversa. Dobbiamo cercare di prevenire, anche sui calci piazzati. Le squadre si studiano e l’aspetto dell’astuzia ha importanza”.

Sulla coppia Colombo-Pellegri: “Pietro sta trovando continuità, Lorenzo è entrato bene. Mi riallaccio al discorso di prima, a Lecce abbiamo avuto solo un calo di venti minuti ma per settanta minuti abbiamo tenuto molto bene. Dobbiamo solo cercare di chiudere le partite, ci metterei la firma per fare sempre 60-70 minuti di predominio in una partita di Serie A”.

Foto: Instagram D’Aversa