D’Aversa: “Troviamo una squadra forte. Serve compattezza”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani alle 18 contro l’Inter: “Troveremo una squadra forte che non vuole più commettere errori. Da parte nostra ci deve essere la volontà di andare a fare risultato pur sapendo che è una partita proibitiva. Nonostante la vittoria non arrivasse da tempo la nostra squadra è sempre stata audace. Essere tornato alla vittoria ti dà entusiasmo e conferme sulle certezze. L’importante è la compattezza di squadra. Mi dispiace perché non sarò a bordo campo con i miei ragazzi. Nei momenti di difficoltà sarebbe positivo stare a contatto. Oltre a Lautaro, tantissimi giocatori possono decidere la partita. L’Inter ha sfiorato la vittoria della Champions ed ora sta facendo un cammino di altissimo livello. Lo stadio spinge molto. Con Dimarco mi sento ancora. È gratificante siano arrivati a questo livello, ma anche nella mia rosa ci sono prospetti del genere”. Almqvist non sarà della partita. Ha avuto l’influenza, è stato 4-5 giorni a letto”.

Foto: Instagram D’Aversa