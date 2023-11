D’Aversa: “Sul campo l’abbiamo vinta noi, l’episodio l’avete visto tutti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha così commentato il 2-2 contro il Milan, concluso da un gol annullato alla formazione salentina che ha portato a diverse polemiche: “Io non commento le parole del presidente, se si è espresso sa cosa dire. Io dico solo che, dopo un primo tempo nel quale avevamo concesso solo due situazioni per fare gol, nella ripresa i ragazzi sono stati bravissimi a recuperarla. Secondo me sul campo l’abbiamo vinta, poi l’episodio l’avete visto tutti e non voglio stare lì a commentarlo”.

Poi ha proseguito parlando della rimonta: “Ai ragazzi avevo chiesto di riprendersi quanto lasciato a Roma, perché lì vincevamo fino al 91′ e abbiamo buttato via un risultato positivo in tre minuti. Andare sotto di due gol poteva ammazzare chiunque, invece i ragazzi hanno dimostrato la voglia di portare a casa un risultato a tutti i costi”.

Foto: Sito Lecce