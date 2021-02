D’Aversa sui nuovi arrivi: “Zirkzee si è allenato bene ma serve tempo. Pellè? Deve crescere di condizione”

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha così analizzatyo la situazione dei nuovi arrivi Zirkzee e Graziano Pellè su tutti.

Su Zirkzee: “Si è allenato con la squadra, sta bene ma anche lui può avere delle difficoltà perché viene catapultato in un mondo come la Bundesliga. Mi interessa la predisposizione nel calarsi nella situazione, questa settimana mi è servita per far capire a tutti il percorso che dobbiamo andare a compiere con l’obiettivo salvezza”.

Su Pellè: “E’ un periodo che si allenava da solo, bisogna aspettare l’arrivo del transfer e bisogna aspettare che sia pronto per giocare. Non si può arrivare ad una condizione giocando, bisogna far sì che la condizione cresca”.

Foto: sito Parma