D’Aversa su Askildsen, sostituito dopo 8 minuti: “Dovete sorprendervi che non l’abbia picchiato”

Serataccia per la Sampdoria e per il suo tecnico, Roberto D’Aversa, ecco le sue parole in conferenza stampa su Kristoffer Askildsen, entrato in campo al 69esimo e sostituito appena otto minuti dopo: “Dovete essere sorpresi che non sono entrato in campo e non l’ho picchiato. Vedo in lui delle qualità: quando faccio un cambio con un giocatore ammonito, bisogna dare l’anima. Era una segnale per lui, ma anche per gli altri. Bisogna onorare la maglia, una volta glielo dici con le buone ma quando entri in quella maniera devi dare l’anima”.

Foto: Twitter Sampdoria