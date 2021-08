D’Aversa: “Sono orgoglioso di questo gruppo di giocatori. La Samp ha molte armi”. Sulla sfida contro il Milan

Buona la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria. Il tecnico ieri ha ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Alessandria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in vista anche dell’esordio in campionato. “Sono soddisfatto e anche orgoglioso di questo gruppo di giocatori. La Samp ha molte armi, anche se possiamo migliorare: sia per errori singoli che di squadra. Lunedì con il Milan non potremo più farli. Dopo vent’anni è stata un’emozione rimettere piede a Marassi. Ho ricalcato un campo che mi ha fatto vivere delle gioie. Ho provato delle belle sensazioni. Spero di rivederlo presto pieno, anche se è stato bello rivedere un po’ di pubblico. Sappiamo quanto i nostri tifosi siano importanti. Quagliarella? Merita tutti gli elogi che gli sono tributati. Fare 100 gol con un club è un obiettivo non da tutti, se ci riesce è perché è un grande professionista con grandi qualità”.

Foto: Twitter Sampdoria