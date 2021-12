D’Aversa: “Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo club. Mi sento del tutto sampdoriano”

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 nel derby contro il Genoa: “Devo dire che stasera mi sento del tutto sampdoriano. Aspettavo delle risposte e ne ero certo. Come ho già detto, più che per me questa vittoria fa dedicata a Ferrero e la sua famiglia, al ds Faggiano, a tutte le persone che lavorano questo club che si è compattato per cercare di raggiungere un risultato pieno. Merito dei tifosi che ci hanno trascinato dall’albergo al campo e ci hanno trasmesso quella passione che voglio vedere in ogni partita. La squadra ha fatto un gran gioco per 60 minuti e non era facile in un derby. Questa è una vittoria per tutti noi. La società ha dimostrato compattezza nel momento di difficoltà e sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo club”.

FOTO: Twitter Samp