D’Aversa: “Siamo partiti forte ma non basta. Juventus? Fortissima, dobbiamo dare più del 100%”

D’Aversa, allenatore dell’Empoli, era presente ieri all’incontro di inizio stagione tra l’Associazione Italiana Arbitri e gli allenatori di Serie A al Centro VAR di Lissone. Ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS ha parlato dell’inizio di stagione della sua squadra: “Guardando il calendario qualche preoccupazione poteva nascere. Siamo partiti forte ma quanto fatto non basta assolutamente e dobbiamo solo continuare a lavorare duramente ogni giorno, pensando ad un impegno per volta e cercando di fare il massimo in ogni singola gara. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e dobbiamo avere bene chiaro il percorso che ci aspetta, consapevoli delle difficoltà che potranno presentarsi. La squadra sta andando in campo da squadra, rispondendo a quanto ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Ai ragazzi chiedo di dare continuità a quanto fatto, a prescindere dai risultati che sono sempre conseguenza del lavoro settimanale e della prestazione. A loro chiedo di ricercare quest’ultima, perché se la prestazione arriva sarà più facile poi ottenere il risultato”. Sulla prossima gara contro la Juventus: “Affrontiamo la squadra che ha fatto tante operazioni importanti nell’ultima sessione di mercato, una squadra fortissima. Ci vorrà una prestazione oltre il 100%, dobbiamo lavorare per andare oltre e limitare gli errori”.

Foto: Sito Lecce