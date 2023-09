D’Aversa: “Siamo la rosa più giovane del campionato, ma non è un limite. Krstovic ha qualità importanti”

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha commentato a Dazn la vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Il Lecce è la squadra più giovane del campionato, con un’età media di 23 anni. Ma questo non è un limite. In queste partite che abbiamo fatto l’unico difetto che potevo trovare a questi ragazzi è che non potevamo essere tra le ultime come duelli difensivi vinti, essendo una squadra che si deve salvare. Spesso si rischia di compromettere delle partite dove a livello di conclusioni c’era predominio. Sono cose che devono essere nel nostro DNA, una squadra che si deve salvare non può prescindere da questo dato, ma sono molto soddisfatto dei ragazzi. Quando lavori con i giovani non devi gestire, puoi allenarti alla massima intensità, e pur essendoci tanti stranieri il club è stato bravo a trasmettere senso di appartenenza.”

Su Krstovic: “Ha avuto problemi burocratici per il visto, gli abbiamo mandato un programma da seguire con un preparatore, e prima di Firenze aveva fatto solo la rifinitura con la squadra. Si è presentato benissimo, credo abbia qualità importanti dentro l’area di rigore. Dobbiamo essere bravi noi a rifornirlo e non fargli sprecare energie nella fase difensiva. L’aspetto positivo è che i ragazzi stanno creando tante occasioni da gol e meritando i risultati. Quello che è arrivato fino adesso lo hanno meritato sul campo. Ma la partita è lo specchio della settimana, bravi loro”.

Foto: twitter Lecce