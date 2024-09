D’Aversa si lascia alle spalle lo spavento della scorsa notte: “Momento difficile ma lontanissimo. Testa a Empoli-Juve”

Tanto spavento per Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, e per la sua famiglia dopo il tentato furto nella sua abitazione di cui è rimasto vittima ieri sera. Sull’episodio torna a parlare proprio lo stesso D’Aversa, che ha condiviso le sue sensazioni tramite un post Instagram: “È stato un momento difficile, ma è già alle spalle, lontanissimo. La porta di casa aperta, la privacy violata, la paura. Grazie alle forze dell’ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Un brutto episodio che appartiene già al passato. Si continua a lavorare per Empoli-Juventus”.

