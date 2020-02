D’Aversa: “Se non si utilizza il VAR torniamo indietro, vuol dire non essere corretti”

Roberto D’Aversa, ancora sull’episodio che chiama in causa Cornelius, ha ribadito ai microfoni di Sky: “È inutile che faccia il simpatico nell’intervallo. Evidentemente non è andato a vedere il VAR perché avrebbe dovuto dare il rigore. Le parole di Simone, che è un amico, mi fanno dispiacere. Se non si utilizza neanche il VAR, siamo tornati indietro. Quello che abbiamo visto è palese, gli errori capitano, ma non andare a vedere non è accettare un errore, vuol dire non essere corretti. Prendere un giallo per un calcio alla bottiglia e poi succedono queste cose… Non posso tacere o passo per stupido”.

Foto: Parma Twitter