D’Aversa: “Sarà un Lecce diverso, ma non possiamo sottovalutare una squadra che probabilmente andrà in A”

Il tecnico del Lecce Roberto d’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

“Non possiamo pensare di affrontar una squadra di categoria inferiore, probabilmente il Parma andrà in A. I miei ragazzi hanno sempre dimostrato massimo impegno, anche nelle amichevoli. Non siamo mai venuti meno e non ce lo possiamo permettere”.

Sugli errori con il Torino:

“Sono stati di non pressione sul loro giro palla. Siamo usciti in ampiezza ancor prima che partisse il passaggio. Dove dovevamo portare pressione siamo stati troppo lenti e abbiamo liberato zone di campo dentro l’area. Eravamo fuori posizione nel momento in cui quel tiro è diventato cross. Prima errori di non pressione, poi di uscita in anticipo”.

Se sarà un Lecce diverso:

“Rispetto all’ultima partita si. La difficoltà sta nella scelta dell’11 iniziale, poi in una partita ci sono più partite. È sbagliato parlare di un Lecce 2. Se fossimo al completo la partita di domani sarebbe bellissima, ma nonostante gli infortunati la volontà è passare il turno. Sarà anche una possibilità per chi gioca meno”.

Su Berisha, Faticanti e Samek:

“Berisha meriterebbe l’esordio. È più pronto, così come Dorgu e Corfitzen. Berisha è l’unico che non ha ancora giocato, domani lo premierò”.

Su Pongracic in Nazionale:

“Mi fa piacere, arrivava da un periodo di inattività. Continuo a motivarlo, evidenzio la sua crescita esponenziale. È un leader e merita questa convocazione. Mi auguro anche altri ragazzi vengano convocati”.

Sul possibile riposo di Pongracic, Ramadani e Krstovic?

“Domani valuteremo, ma ripeto che non sarà un Lecce 2. Piccoli ha sempre fatto bene, anche Sansone. Listkowski si allena tutti i giorni al massimo. Capitan Strefezza è sempre pronto a giocare. Domani sarà un impegno importante”.

Sul passato con il Parma

“Ci sono state due parentesi. La prima con soci italiani: si è fatto un qualcosa di importante. È stato un bel percorso, 4 anni fantastici. È accaduto perché c’è stata unità di intenti. La seconda parentesi non è andata bene, ma ho sempre bei ricordi della città. Mi farà piacere rivedere ex colleghi. Tanti bei ricordi come la finale play-off”.

Sul recupero di Kaba e Blin:

“Stanno lavorando a livello individuale. Kaba potrebbe recuperare per domenica, Blin no”.

Foto: Sito Lecce