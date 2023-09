D’Aversa: “Sansone non alza l’asticella rispetto all’obiettivo salvezza”

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato così dell’avvio stagionale dei suoi, soffermandosi anche su Ramadani e Sansone. Ecco le sue parole:

“Il Lecce vuole arrivare all’obiettivo prefissato a inizio campionato, che è la salvezza, Visto il calendario sembrava impossibile fare 7 punti. I ragazzi sono stati bravi, hanno superato le aspettative, ma hanno anche meritato i punti che hanno. Krstovic? Ha fatto tanti gol in un campionato non al livello della Serie A. Ci auguriamo che questi giocatori che ora sono sconosciuti vadano in qualche grande squadra. Ramadani? Si è allenato, ha fatto lavoro differenziato dopo aver corso 28 km in due partite. E’ un giocatore che mi ha convinto sin dal primo giorno, sembra sia qui da tantissimo tempo, come se fosse un veterano. Ha sostituito al meglio Hjulmand. Sansone? L’obiettivo rimane quello della salvezza, Sansone non alza l’asticella. La media punti salvezza sarà più alta, il presidente intendeva che alzerà l’asticella della squadra non dell’obiettivo finale che per noi rimane la salvezza. Favorita per lo scudetto? Il Napoli ha cambiato allenatore e può mancare della continuità della passata stagione. Inzaghi e Pioli possono contare sulla continuità, la Juventus sul fatto che non gioca le Coppe. Sono queste le favorite per lo scudetto”.

Foto: Sito Lecce