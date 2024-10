D’Aversa: “Risultato giusto, ma nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare”

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli e grande ex della gara, ha parlato del pareggio rimediato dal suo Empoli in casa del Parma. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono soddisfatto per il risultato, ma come con Napoli e Lazio dopo aver subito gol, che può capitare, abbiamo qualche minuto di sbandata. Dopo il gol subito abbiamo regalato gli spazi e con il rigore potevamo buttare via la partita. Bisogna continuare a giocare, nel secondo tempo abbiamo smesso troppo presto, senza nemmeno aspettare il lecito calo fisico. chiederò il perché ai ragazzi. E’ vero che quando hai 4 giocatori che giocano anche non in condizione, ovvero Grassi, Viti e Ismaijli, è normale che si potesse calare. Credo però che il rammarico sia dopo il primo tempo, dovevamo concretizzare di più. La squadra è entrata non benissimo nella ripresa, pur sapendo che potevamo calare. Finché giochiamo possiamo metter in difficoltà chiunque, oggi come contro il Napoli, ma dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni. Sull’uscita di Suzuki bisognava protestare, per far venire il dubbio quantomeno”.

Sul ritorno a Parma: “Quattro anni qua, con la mia famiglia, non si dimenticano facilmente. Son tante le persone a cui son rimasto legate, anche in città ho amici, fa piacere tornare qua. E’ la prima volta da avversario ma non sarò mai nemico”.

Foto: Instagram D’Aversa