L’ormai ex tecnico del Lecce Roberto D’Aversa è stato squalificato per quattro giornate per la testata rifilata all’attaccante Thomas Henry al termine del match di domenica contro l’Hellas Verona. Una giornata di squalifica, invece, comminata al centravanti francese. Si attendeva la stangata per D’Aversa e alla fine è arrivata dunque la maxi squalifica. A riportare la notizia è l’ANSA.

Foto: sito Lecce