D’Aversa: “Potevamo fare meglio, lo dicono i numeri”

Roberto D’Aversa ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del suo Lecce: “I giocatori sono stati bravi, Krstovic ha creato tanto ma non siamo riusciti a pungere. L’atteggiamento giusto i ragazzi lo hanno messo in campo, non mi preoccupa questo. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. La squadra ha quasi sempre segnato nelle partite, bisogna analizzare le occasioni che si creano rispetto alle occasioni che si concretizzano. Magari dalla prossima speriamo di ricevere meno complimenti ma concretizzare di più”. Sul nuovo acquisto Pierotti: “È un esterno molto duttile, ora abbiamo Banda in Coppa d’Africa e Sansone infortunato. Può essere adattato sia a destra che a sinistra. Il nostro campionato si gioca sulle fasce e sono contento del nuovo innesto”.

Foto: Roberto D’Aversa sito ufficiale Lecce