D’Aversa: “Poco da dire sulla prestazione. Dobbiamo resettare gli errori che abbiamo fatto e ripartire”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha commentato in conferenza stampa la dura sconfitta per 0-4 subita dai gialloblù quest’oggi al Dall’Ara contro il Bologna. Le dichiarazioni post match:

Cosa salva e cosa ha sbagliato il Lecce oggi?

“Devo dire che se non si affronta con convinzione una squadra come il Bologna che sta mettendo in difficoltà chiunque, è difficile raddrizzare una partita. E’ mancata la prestazione.”

Oggi tanti errori individuali e collettivi. Che spiegazione si può dare?

“Siamo i primi a non essere contenti di aver perso una partita 4-0. Sulla prestazione c’è poco da dire, però consideriamo che è la prima volta che succede in questo campionato. Ora dobbiamo resettare gli errori che abbiamo fatto e ripartire.”

Foto: Twitter Lecce