D’Aversa: “Pareggio meritato. Era importante muovere la classifica”

Il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Frosinone.

Queste le sue parole: “La disamina è semplice, quando facciamo il pareggio in maniera meritata abbiamo concesso delle ripartenze con la squadra schierata. Non dimentichiamoci però che il Frosinone la gran parte dei punti li ha fatti qui e uscire da questo stadio con i punti non era semplice. Nel primo tempo Krstovic poteva segnare e sul gol di Cheddira dovevamo essere più attenti. Abbiamo mosso la classifica contro una diretta concorrente”

Sui singoli: “Falcone aveva subito un’entrata testa e testa e quindi gli girava la testa ma non potevo sostituirlo avendo terminato i cambi. Forse non eravamo sicuri proprio perchè i ragazzi non erano certi delle sue condizioni. Gallo deve crescere in alcune situazioni ma credo che stia facendo la sua migliore stagione. Oggi ho preferito lui per l’importanza della gara. Sul gol subito a 20 secondi dal termine del tempo ho chiamato di essere aggressivi ma siamo stati ingenui. Purtroppo se non si vince soprattutto fuori casa è perchè si commettono degli errori”

Che campionato sarà questo per la salvezza? “Sicuramente non è una situazione semplice ne per il Frosinone nè per il Lecce ma ad inizio stagione avremmo accettato ben volentieri questa situazione. Noi sappiamo che da qui alla fine dobbiamo fare tre vittorie, possono bastare anche meno ma dipenderà dagli scontri diretti. Siamo una squadra molto giovane e io dico sempre ai ragazzi di guardare a noi non agli altri perchè dipende solo da noi. Sapevamo di dover soffrire fino alla fine, ora arriva il bello”

Perchè c’è contestazione da parte dei tifosi? “In casa non hanno contestato ma ci hanno spinto. Pubblico sempre numero in casa e fuori e ci hanno sempre spinto. Chiedono, come hanno fatto anche oggi, impegno. Oggi Falcone è rimasto in campo e Pongacic nonostante non stesse bene ha giocato. Quando non arrivano i risultati siamo i primi a non essere soddisfatti ma oggi abbiamo fatto una buona prestazione”

La prestazione di Krstovic? “Ha fatto un’ottima prestazione, spesso l’attaccante si giudica sui gol. Ha realizzato il rigore, nel primo tempo poteva segnare. Io valuti la prestazione e per me ha fatto una prestazione importante”

