D’Aversa: “Pareggio che ci sta stretto. Potevamo chiuderla, è un peccato”

L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Verona.

Queste le sue parole: “La partita si può dividere in due momenti. Abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, siamo stati ingenui. Poi nella ripresa siamo andati nuovamente in vantaggio e abbiamo subito ancora una volta il pareggio. Abbiamo rischiato anche di perderla, ma il Lecce è una delle squadre più giovani del campionato, abbiamo lasciato diversi punti nelle ultime gare”.

Banda e Sansone invertiti nel primo tempo… “Dipendeva da dove giocava Terracciano, ma entrambi i giocatori possono giocare sia a destra che a sinistra”.

Piccoli e Strefezza: “Sono entrati bene, non era facile perché l’Hellas attaccava. Roberto, in particolare, non è stato fortunato. Lui può andare in doppia cifra. Lui si allena bene, può far bene”.

Foto: twitter Lecce