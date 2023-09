D’Aversa: “Oudin sta meglio. Questa classifica non ci appartiene”

Domani alle 15.00 Monza e Lecce scendono in campo all’U-Power Stadium nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Il tecnico dei pugliesi D’Aversa ha presentato così la gara in conferenza stampa:

“I giorni della sosta mi sono serviti molto. Sicuramente abbiamo migliorato la condizione fisica di Oudin e degli altri giocatori: due settimane di ottimo lavoro. Questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto, pensate alle occasioni di Immobile e Cabral. Non siamo assolutamente arrivati al nostro obiettivo. Nell’arco del campionato ci saranno momenti delicati. Questa squadra deve giocare con voglia e determinazione perché salvarsi: se ci salviamo all’ultima giornata abbiamo fatto il nostro dovere. Ho letto tanti, troppi complimenti. Invece non ho letto nessuna polemica sui calendari, in virtù dei quali non possiamo fare una settimana piena di lavoro. L’entusiasmo serve, ma non possiamo dimenticare il nostro obiettivo. I biglietti sold-out ci devono caricare ancora di più. La svolta tattica con il Monza? Gioca uomo su uomo in fase difensiva, si difendono 3-4-1-2 e costruiscono 3-4-2-1. Sfruttano trequartisti e ampiezze, portando 4 giocatori in fascia per portare superiorità numerica. Sono simili all’Atalanta, duri da affrontare“.

Foto: Sito Lecce