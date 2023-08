D’Aversa: “Oudin non ci sarà. Krstovic è convocato, si è presentato bene”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, in conferenza stampa ha presentato la sfida alla Fiorentina: “Arriviamo da un risultato positivo che ci porta entusiasmo ma non presunzione. Affronteremo una squadra forte, lavora molto uomo su uomo. Affronteremo la Fiorentina che si è vista a Genova. Oudin? Non fa parte dei convocati. Lui predilige giocare sulla trequarti, è quella la sua zona. Krstovic fa parte dei convocati, il minutaggio lo valuteremo in seguito. Ci parlerò oggi con calma per poi vedere quanto sarà a disposizione. Si è presentato bene”.

Foto: Sito Lecce