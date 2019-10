D’Aversa: “Oggi c’è poco da salvare, abbiamo fatto veramente poco”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato a Sky Sport al termine della partita persa 1-0 contro la Spal: “I motivi di questa sconfitta li scopriremo più avanti. La Spal ha messo in campo qualcosa in più di noi per trovare un buon risultato, il Parma ha fatto veramente poco. È stata una giornata storta sotto ogni punto di vista, una di quelle partite che possono capitare una o due volte all’anno. C’è poco da salvare. Già nel primo tempo abbiamo fatto male, poi anche in superiorità numerica non siamo riusciti ad approfittarne. Abbiamo fatto veramente poco”.

Foto: sito ufficiale Parma