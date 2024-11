D’Aversa: “Oggi abbiamo 15 punti, era impensabile a inizio stagione”

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Lecce al Via del Mare: “Bisogna considerare che in panchina mancavano i centrocampisti… I ragazzi si sono comportati bene per 60-70 minuti, ma il discorso è sempre che se non la chiudi poi rischi anche di perderla. Ma per come siamo partiti e anche per le assenze non rimprovero nulla ai miei, se non appunto questo discorso del cercare di chiudere le partite. I ragazzi erano a testa bassa nello spogliatoio, questo mi fa piacere perché volevano di più. Abbiamo però 15 punti, impensabile a inizio stagione: merito del presidente, del club e di questi ragazzi che stanno lavorando. Siamo felici anche per i tifosi che erano qua”.

Sulla coppia Pellegri-Colombo: “Possono giocare insieme… La scelta iniziale era quella di cercare di vincere la partita, per questo ho messo i due attaccanti. Sapevamo che aveva nelle gambe 60-70 minuti, peccato non averla vinta anche se bisogna essere onesti sul fatto che nel finale abbiamo anche rischiato di perderla”.

Sul gol: “Intanto è stata una problematica di centimetri… Poi Ismajli si è trovato in mezzo a due, è questione di letture immediate. Sicuramente qualcuno ha lasciato la marcatura, ma non me la sento di colpevolizzare i miei ragazzi. Ora avranno tre giorni di riposo strameritati”.

Infine: “Solbakken ha caratteristiche offensive, di gamba. Ho ragionato sul fatto che potesse giocarsela su Gallo, che è uno che spinge molto. Per me può fare meglio perché è forte e ha qualità importanti, anche se stasera è entrato in campo con dei problemi. Lui come Viti. Tanti ragazzi che sono legati alla squadra e alla maglia, vedo un senso d’appartenenza difficile da trovare. E poi venire qua con 8 assenti non era semplice”.

Foto: Instagram D’Aversa