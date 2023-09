D’Aversa: “Non sono queste le gare che dobbiamo vincere. Krstovic è stato servito poco”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha commentato così la sconfitta con il Napoli:

“Abbiamo commesso qualche errore ma sotto l’aspetto della volontà non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Probabilmente il risultato è troppo largo ma la sconfitta è meritata. Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, su entrambe le prestazioni però abbiamo concesso qualcosa. Anche oggi avremmo potuto riaprire la partita, ci è mancata la volontà di andare a far male e sfruttare le poche occasioni che abbiamo avuto. Gli esterni hanno fatto fatica? In questo momento stanno giocando tanto, non ho la possibilità di farli riposare. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo venuti meno nella parte finale. Quello che ha fatto la differenza è la determinazione, sull’1-0 vedere Kvara che rincorre Gendrey per 50 metri ti fa capire tutto. Krstovic? Sta giocando sempre, ha anche giocato in Nazionale, è stato servito poco. Oltre a far giocar bene la squadra è un giocatore che ti ruba il tempo. Siamo andati poche volte al cross, avremmo dovuto cercarlo di più“.

Foto: Sito Lecce