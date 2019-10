D’Aversa: “Non commento errori arbitrali, Verona avversario più difficile dell’Inter. Cambi? Vediamo”

Conferenza di vigilia per Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Hellas Verona: “Preparare la partita in un giorno? Oggi abbiamo lavorato sull’aspetto offensivo, domattina faremo la fase difensiva. Quando si affronta una squadra che fa di intensità e corsa un’arma importante un giorno in più può essere un vantaggio per l’avversario”.

Sul pari di San Siro: “Mi aspetto che la squadra non ripensi a quella partita. Quella di domani è più difficile e ripensare a quanto fatto contro l’Inter sarebbe solamente un errore. Errori arbitrali? Non parlo di quelli che ci penalizzano, altrimenti dovrei coerentemente farlo con quelli che ci favoriscono”.

Cambi contro l’Hellas? “Ancora non sono sicuro, valuteremo domani se e cosa cambiare”.

Foto: sito Parma