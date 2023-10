D’Aversa: “Nessuna squadra penalizzata come noi. Su Oudin e Sansone…”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con il Sassuolo. Ecco le sue parole:

Sui duelli individuali:

“Saranno molto importanti, la partita cambia di risultato perché porti dalla tua parte i duelli 1 contro 1. Il Sassuolo ha perso col Monza ma poteva segnare, nel primo tempo meritava. Potenziale offensivo importante, squadra determinata: dobbiamo fare un’ottima prestazione per portare un risultato positivo a casa”.

Sui calci piazzati:

“Ci è alto 1.72 non può diventare 1.86. A volte ci possono essere situazioni strutturali che vanno analizzate. Col Napoli abbiamo sbagliato, ma ci sono anche le caratteristiche della squadra avversaria. Prepariamo sempre le palle inattive durante la rifinitura ma ciò che fa la differenza è la determinazione”.

Cosa manca al Lecce:

“Le due sconfitte sono arrivate contro Juve e Napoli, sapevamo potesse succedere, è anche una questione di calendario. Anche Lazio e Fiorentina erano superiori, siamo stati bravi noi in quel caso. Il Sassuolo ha giocato due giorni dopo, dobbiamo metterci qualcosa in più. Sul calendario non siamo stati fortunati, però è inutile far polemica. Sembra che stiamo giocando un turno infrasettimanale di Champions. Non c’è squadra che sia stata penalizzata come il Lecce”.

Su Oudin:

“Spezzo una lancia a suo favore e a favore di Sansone. Per entrambi le scelte sono dipese da una situazione fisica non ottimale. Non è stata una scelta tecnica, bensì atletica: non sono al 100% per partire dall’inizio. Dipende da che partita si vuole fare. Oudin ha un piede che difficilmente trovi in Serie A, può dare una mano sulle palle inattive”.

Sugli ex Primavera?

“A questi ragazzi dobbiamo dare il tempo di crescere senza pressioni. Aver vinto uno scudetto Primavera non significa essere pronti automaticamente per la Serie A. Se sono qui è perché li abbiamo scelti durante il ritiro pensando ad un futuro nella massima serie. Berisha meriterebbe di giocare per come si allena, ma in tanti come lui, come Oudin. Dorgu sta già giocando tanto. Corfitzen ha esordito”.

