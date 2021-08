D’Aversa: “L’inizio sarà in salita. Chiederò al gruppo di fare risultato contro il Milan”

Roberto D’Aversa al suo debutto in Serie A sulla panchina della Sampdoria dovrà vedersela contro il Milan. In vista della gara di lunedì, il tecnico dei blucerchiati è intervenuto in conferenza stampa. “L’inizio è in salita perché affrontiamo la seconda in classifica della passata stagione, squadra che si è potenziata molto a livello di mercato. Dobbiamo avere voglia e determinazione e fare in modo che il verdetto del campo sia differente rispetto al valore delle rose. Lunedì sera chiederò al gruppo di scendere in campo rispettando il Milan ma per fare risultato pieno, sempre con la mentalità di andare oltre le differenze tecniche”.

Poi aggiunge: “Yoshida? È un rientro importante il suo, è tornato pronto per giocare. Con lui completiamo il quadro dei nazionali: questo testimonia la qualità della nostra rosa ma al tempo stesso le difficoltà nel lavoro e della gestione dei carichi di chi è arrivato dopo. I tifosi? Farà piacere avere il loro affetto e calore qui a Bogliasco ma mi auguro di vedere la loro presenza importante allo stadio: so quanto possono spingere la Samp”.

Foto: Twitter Sampdoria