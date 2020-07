D’Aversa: “La società ci ha motivato, i ragazzi hanno sempre fatto la prestazione”

Intervenuto nel post gara, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio in extremis contro il Bologna: “Sinceramente l’approccio non è stato dei migliori. Purtroppo stiamo pagando delle disattenzioni, abbiamo preso gol da angolo. Devo dire che a parte il primo tempo di oggi e quello con la Fiorentina i ragazzi hanno sempre fatto la prestazione. Stiamo pagando molto gli infortunati come l’anno scorso, sfido chiunque a giocare senza centravanti di ruolo. Con Cornelius abbiamo avuto risultati importanti e senza centravanti si fa fatica. L’anno scorso avevamo giocatori da B e di Lega Pro, salvarsi è stato un miracolo. Quest’anno ci deve servire per non fare lo stesso, abbiamo sette punti in più, mi auguro di recuperare la rosa al completo”.

Foto: sito ufficiale Parma