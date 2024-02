D’Aversa: ” La situazione meteo può incidere su qualche scelta di formazione. Il calendario non è stato molto benevolo nei nostri confronti”

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti presenti, facendo il punto su quella che sarà la gara di domani con l’Inter. Le sue dichiarazioni:

Le condizioni meteo incideranno?

“Affrontiamo l’Inter che viene da 9 vittorie consecutive. La situazione meteo può incidere su qualche scelta di formazione.”

L’Empoli ha vinto col Sassuolo in pieno recupero.

“Il calendario non è stato molto benevolo nei nostri confronti. Nel mese di marzo avremo tanti scontri diretti: dobbiamo ragionare in maniera equilibrata.”

Le recenti sconfitte?

“Il Bologna sta dimostrando di essere una grande squadra. Son partite legate agli episodi. Al Dall’Ara abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo concretizzato. A Torino gara molto equilibrata, non ci è stato concesso un rigore. Gli episodi indirizzano le partite. Noi dobbiamo lavorare e ricordare che questa squadra ha vinto con la Fiorentina. Non possiamo prescindere dalla prestazione: nel calcio nulla è impossibile.”

Foto: Twitter U.S. Lecce