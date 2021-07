D’Aversa: “La Samp è una grande opportunità. Sono in un club ambizioso”

La Sampdoria riparte da Roberto D’Aversa. Il nuovo tecnico blucerchiato ha rilasciato le sue prime parole in conferenza stampa. “Grazie al presidente Ferrero e alla Sampdoria per l’opportunità che mi ha concesso. Ho avuto la fortuna di indossare questa maglia e sono ancora forti le emozioni che la Gradinata Sud sa trasmettere. Ho giocato qui solo 6 mesi ma mi è rimasta la voglia di tornare e per me è un onore essere qui ad allenare la Sampdoria nel suo 75° anno. Per me è motivo di grande orgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov, un grande allenatore e un grande comunicatore”.

Su Ferrero: “Con il presidente mi sono visto tre volte, in questo arco di tempo ci siamo conosciuti sempre meglio. Ho conosciuto l’uomo al di là del presidente. E’ stato corretto con me fin dall’inizio e mi ha comunicato che c’erano contatti anche con altri allenatori. Ho trovato una persona ambiziosa, chiaramente i programmi li stabilisce la società. L’allenatore deve impegnarsi per far coincidere i risultati con i programmi. Oggi come oggi bisogna capire che momento stiamo vivendo, se cederemo qualcuno sarà sostituito da un giocatore altrettanto importante”.

Sul modulo: ” Può essere un sistema di gioco adattabile dove un esterno può essere portato a giocare a fianco a Quagliarella. Negli ultimi anni ho utilizzato maggiormente un 4-3-2-1, in quel caso Fabio avrebbe due giocatori con cui dialogare. L’importante non è il modulo ma il metodo con cui si sviluppano le due fasi. Avere Fabio che gioca in maniera lucida è utile per tutta la squadra”.

FOTO: Twitter Sampdoria