D’Aversa: “Krstovic può arrivare in doppia cifra. Ho alcuni dubbi per domani”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in vista della gara con la Fiorentina: “Krstovic? Sappiamo quanto sia importante il gol per gli attaccanti, ma è ancor più importante la prestazione. Da diverse settimane Krstovic gioca bene, deve continuare così. Se continua con questa media può raggiungere la doppia cifra, ma può farcela anche Piccoli”.

L’unico dubbio di formazione è Rafia-Oudin? “Non l’unico, ce ne sono 2-3. Porto rispetto ai ragazzi: devo ancora scegliere. Valuto fino all’ultimo momento. Per fortuna ci sono i 5 cambi. Dispiace per chi non può dare il suo contributo, ma soprattutto chi gioca meno è importante”.

Foto: sito Lecce