D’Aversa: “Karamoh? Ex della partita, magari è arrivato il suo momento. Conosco i punti di forza dell’Inter”

Partita difficile. È quella che attende il Parma di Roberto D’Aversa, ospite dell’Inter, domani sera, allo stadio San Siro. Il tecnico ducale ne ha parlato in conferenza stampa: “Loro sfruttano bene le ampiezze, cercando le verticalizzazioni sulle punte che fanno un grande lavoro. Dobbiamo considerare le qualità dei giocatori e tener conto che sull’organizzazione abbiamo contro uno dei migliori allenatori al mondo”.

Parole importanti per Karamoh, ex della gara. D’Aversa non esclude che possa essere in campo: “Potrebbe giocare. È un ex, anche questo a livello mentale potrebbe dare uno stimolo in più. Toccherà a noi essere capaci di mantenere la partita in equilibrio e fare entrambe le fasi, indipendentemente da chi giochi”.

Di nuovo sul confronto di San Siro: “E’ una partita importante come tutte quelle di questo campionato. San Siro è un palcoscenico favoloso, vogliamo mettere in difficoltà i nostri avversari. Deve esserci la convinzione di fare il risultato, ma passa molto sia da loro, sia dalla nostra voglia”.

Foto: Parma sito ufficiale