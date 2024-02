D’Aversa: “Inter impressionante. Ora avremo tre partite alla nostra portata”

Roberto D’Aversa non fa drammi dopo il pesante 0-4 subito dall’Inter al Via del Mare.

Queste le sue parole a Sky: “Credo che fino all’occasione di Blin a inizio secondo tempo potessimo pareggiare. Poi si è concesso il secondo e il terzo gol in tre minuti, lì la partita è finita: la forza di questa squadra è impressionate. Finché riesci a mantenere le distanze riesci a competere e rimanere in partita, poi non c’è stata più partita. Il rammarico è aver fatto un ottimo primo tempo, alla pari con l’Inter, senza segnare. Poi il 4-0 è un risultato pesante, ma bisogna accantonare questa partita e ragionare sulle prossime, in tre gare affrontiamo squadre più abbordabili, anche se non sono semplici”.

Sulla classifica: “Il ragionamento che dobbiamo fare tutti, non solo io, è che il nostro campionato inizia adesso. Abbiamo la fortuna e abbiamo avuto la fortuna di essere a più quattro, finora si è fatto qualcosa di ottimo, nonostante ultimamente abbiamo perso diverse partite. Questo ci deve dare la forza di affrontare il resto del campionato e far sì che questo vantaggio rimanga o addirittura migliori. Ragioniamo su errori commessi stasera, perché non possiamo accettare tranquillamente un risultato di 4-0, ma non dobbiamo neanche perdere le certezze che ci hanno portato a fare 24 punti”.

Ora tre scontri diretti all’orizzonte: cosa si porta di buono da questa partita? ”Io dico il coraggio che abbiamo avuto nel primo tempo ad andarli a prendere anche alti, questa è una squadra che ha qualità per poterti fare gol a prescindere da come ti difendi. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, quando puoi fare gol devi farlo e quando la partita è ancora in equilibrio devi essere bravo a mantenerla, poi basta un episodio perché la gara possa cambiare. La forza dell’Inter è devastante, ma questi errori non dobbiamo commetterli con altre squadre”.

Foto: twitter Lecce