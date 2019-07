D’Aversa: “In queste due settimane abbiamo lavorato bene”

Al termine dell’ultimo match amichevole giocato dal Parma nel ritiro di Prato Allo Stelvio, Roberto D’Aversa ha commentato la gara vinta per 4-0 contro il Maia Alta: “In queste due settimane si è lavorato molto bene, abbiamo avuto qualche acciacco come Kucka ieri ma è una cosa molto leggera, oltre a Siligardi qualche giorno fa; ma va considerato che si lavora con carichi molto alti e i ragazzi stanno facendo molto bene. Più che per ruoli in campo andiamo alla ricerca di occupazione di spazi: Kulusevski può fare sia la mezzala a piede invertito che l’esterno poiché è un giocatore intelligente e molto bravo, Karamoh è più lineare come giocatore ed ha anche una condizione fisica diversa perché più indietro rispetto a Dejan. Sono due giovani promesse che possono fare molto bene. La società fino adesso ha lavorato in maniera eccellente, perché mi ha dato la possibilità di provare già dei meccanismi all’interno di questo gruppo, le voci di mercato sono diverse: lì dove ci fossero delle scelte in uscita ci sarebbe anche il mio dispiacere ad esempio per uno come Jacopo Dezi che sta dimostrando dentro e fuori dal campo di essere un grande professionista e di meritare anche di restare qui; gli faccio i miei complimenti, mi sta stupendo”.

Foto: Sito Parma