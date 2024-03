D’Aversa: “In palio punti pesanti. L’importanza della partita ci deve portare a non commettere errori”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Verona.

Queste le sue parole: “Banda e Almqvist in calo? Un calo fisiologico è normale, ci può stare. I ragazzi lavorano con massima intensità e torneranno ai loro livelli. I duelli faranno la differenza? Sicuramente. Quello che conta è la voglia di vincere, ancor più dell’aspetto tattico. Diamo il massimo, poi traiamo le conclusioni”.

Il Verona ha cambiato molto. “Secondo me è anche migliorato. Impegni semplici non esistono. All’andata sfruttavano Djuric, ora hanno cambiato modo di giocare. Servirà l’atteggiamento avuto negli ultimi minuti contro la Fiorentina, quando la squadra voleva a tutti i costi vincere”.

Come ci si sblocca? “Per vincere bisogna andare in campo senza ansia, con l’atteggiamento che ci ha contraddistinti quando abbiamo fatto risultato. In casa abbiamo fatto spesso bene. L’importanza della partita ci deve portare a non commettere errori”.

