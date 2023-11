D’Aversa: “Il vero Milan è quello di martedì. A Roma avrei voluto spaccare lo spogliatoio”

Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa Lecce-Milan. “Il vero Milan è quello che abbiamo visto martedì in Champions. Noi siamo pronti a fare la prestazione, affrontiamo una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore. Dobbiamo mettere in campo la rabbia per aver perso un risultato in pochi minuti a Roma. Avremo lo stadio sold-out, il Milan troverà un ambiente che spingerà a nostro favore. Dobbiamo cercare una prestazione al 120 per cento, dobbiamo cercare di andare oltre le nostre possibilità. L’infortunio di Almqvist? C’è Strefezza, un giocatore importante. Sansone può darci una mano, ha fatto molti gol in carriera. Cosa ha lasciato la partita di Roma? A fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Domani non possiamo permetterci di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti. Il Milan è una squadra completa e fisica, terrò conto di tutte le soluzione nell’ottica dell’equilibrio. In generale ho diversi dubbi, qualche giocatore sta crescendo”.

Foto: sito Lecce