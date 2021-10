D’Aversa: “Il valore della rosa non rispecchia la posizione in classifica del Cagliari. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista”

Il tecnico blucerchiato D’Aversa ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “Il valore della rosa non rispecchia la posizione di classifica del Cagliari ma noi dobbiamo ragionare sulle qualità della squadra che andiamo ad affrontare che in questo momento ha avuto qualche problema sotto l’aspetto dei risultato. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista: sotto l’aspetto dell’intensità, della determinazione e anche della qualità perchè il Cagliari è una squadra che anche in casa ti viene ad aggredire. Sappiamo le qualità della squadra di Mazzarri e dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista”. Sui recuperi di Gabbiadini e Verre: “Rientrano due giocatori offensivi che in questo periodo sono mancati sia per variare un qualcosa sotto l’aspetto dell’undici iniziale ma anche per dare alternative a partita in corso sia numericamente ma soprattutto come soluzioni tattiche”.

FOTO: Twitter Sampdoria