D’Aversa: “Il premio di allenatore del mese? Lo rigiro ai ragazzi. Oudin sta migliorando”

Domani andrà in scena in Puglia la sfida tra Lecce e Genoa, con il tecnico giallorosso D’Aversa che ha parlato così in conferenza stampa: “Il premio allenatore del mese lo rigiro ai ragazzi, è dovuto al loro lavoro. Domani sarà difficile, il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato col Napoli. Portano densità cercando di sfruttare le ripartenze. Dobbiamo cercare il risultato con massimo equilibrio. Le assenze di Baschirotto e Banda? Dispiace per chi non c’è. Domani verranno sostituiti da calciatori importanti, c’è il ballottaggio tra Touba e Blin. Devo valutare ancora. Oudin? Mi dispiace non averlo potuto mettere a Monza a causa dell’espulsione. Sta migliorando la condizione fisica ma finché non gioca gli manca la partita. Si gioca domani, poi martedì… avrà spazio. Sarà una gara importante, per noi è uno scontro salvezza, dobbiamo ragionare sulla centralità del match senza caricarlo troppo“.

Foto: Sito Lecce