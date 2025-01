D’Aversa: “I complimenti per le prestazioni? Li cambierei volentieri con un risultato positivo”

Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club azzurro: “Serve sempre equilibrio, veniamo da tre sconfitte consecutive in gare che potevano sicuramente avere esito diverso per quello che si è fatto in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi, come facciamo ogni settimana, per far sì che tali prestazioni combacino con un risultato positivo. Queste tre sconfitte ci fanno affrontare la partita di domani in maniera ancora più determinata e con la volontà di conquistare un risultato positivo. Abbiamo l’occasione di chiudere il girone di andata in bellezza. E questo dipende da noi. Non badiamo troppo all’estetica ma cerchiamo di essere più efficaci. Cambio volentieri i complimenti della prestazione con un risultato”.

Foto: sito Empoli