D’Aversa: “Ho le mie responsabilità sulla situazione, non dormo la notte quando perdo”

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato così della sua posizione alla vigilia della gara contro l’Udinese: “Ci confrontiamo ogni settimana con il presidente e mi ha garantito che non c’è stato nessun incontro.

Alla fine di ogni partita si analizza la situazione, non posso pensare di non essere responsabile, quando abbiamo fatto un punto in sei partite. Ma tutti dobbiamo ragionare così. Sulle critiche sono abituato, mi è arrivato addosso di tutto. Mi dà fastidio se si tocca la professionalità, che non è mai mancata. Vi garantisco che non dormo la notte quando perdo. Ho un rapporto pessimo con la sconfitta”.