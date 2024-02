D’Aversa: “Gara da pareggio. L’espulsione è stata decisiva”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso gol su una situazione che potevamo creare un’occasione noi, Bellanova ha calciato bene ed è stato bravo. Con l’espulsione la partita è finita, la vittoria dei granata è meritata ma fino a quel momento era da pareggio. Abbiamo avuto un paio di occasioni, il secondo gol preso su palla inattiva”

Juric le ha fatto i complimenti: “Ogni volta che vince mi fa i complimenti, ma vorrei vincere. A parte a Bologna, dove non abbiamo fatto la prestazione, mentre per il resto abbiamo sempre fatto la prestazione pur con errori. Nell’arco del campionato ci ha sempre visto fuori dalla zona pericolante, siamo consapevoli e dobbiamo ragionare in maniera equilibrata”.

Foto: sito Lecce