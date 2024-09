D’Aversa: “Fazzini è totalmente recuperato. Maleh? Dobbiamo ragionare sul minutaggio”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Fiorentina, il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha aggiornato la stampa sulle condizioni di Jacopo Fazzini e Youssef Maleh. Vira poi sulle questioni tattiche legate al modulo della Viola.

Fazzini e Maleh: “Fazzini è recuperato al 100%, Maleh è recuperato ma dobbiamo ragionare su quanto sarà il minutaggio”.

La Fiorentina: “La squadra è forte, sotto l’aspetto tattico abbiamo analizzato la Fiorentina secondo vari sistemi di gioco. Siamo preparati su ciò che c’è da fare, ma in queste partite si deve pensare a scendere in campo per vincere. Ciò che conta è l’interpretazione della gara. Noi siamo abituati a essere coraggiosi e se vogliamo colmare il gap dobbiamo portare in campo l’intensità”.

Foto: Instagram D’Aversa