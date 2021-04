D’Aversa: “Facciamo troppi errori, la società non ha dettato una linea per schierare i giovani”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa sulla partita di domani contro il Crotone: “Come detto prima di Torino, da qui alla fine dovremo affrontare ogni partita con il massimo impegno cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Con la Juventus Valenti non è venuto in panchina per motivi disciplinari. Conti oggi si è allenato con la squadra, ragioneremo fino all’ultimo quanto minutaggio e se è il caso di rischiarlo dopo l’allenamento di oggi. Rientra da un infortunio al polpaccio e le sensazioni sono positive, ma non ragioniamo sulla partita singola. Purtroppo abbiamo continuato a commettere errori che nonostante le ottime prestazioni ci hanno portato a perdere le partite. Ma questo sin da quando sono tornato, con la partita di Sassuolo. Tante occasioni buttate che ci fanno stare in una posizione di classifica, che per qualità non meriteremmo, ma che per i risultati meritiamo”.

Sui giovani: “Può essere una scelta giusta nel momento in cui la società detta una linea, cosa che non ha ancora fatto. Devo ragionare solo per quanto riguarda il campo e schierare chi merita di giocare. L’allenatore deve dare merito al lavoro ed alla competizione ed i giocatori devono essere in condizione di giocare”.

Foto: Sito Parma