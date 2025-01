D’Aversa: “Era un campo non facile, meritavamo di più. Esposito e Colombo non devono sentirsi appagati”

“Era un campo non facile, il Venezia ha messo spesso in difficoltà le avversarie, i miei hanno fatto una grandissima prestazione dopo il gol concesso, altre squadre avrebbero mollato. Avremmo meritato due punti in più c’è rammarico, ma abbiamo uno Stankovic straordinario. Che margine ha di crescita la coppia d’attacco? E’ un po’ pericoloso fare i complimenti a ragazzi così, soprattutto Sebastiano (ride, n.d.r.). Scherzo, ma è il momento di prendersi le responsabilità come hanno fatto oggi. Mi dispiace abbia segnato solo Sebastiano, su Lorenzo è stato bravissimo Stankovic, che sta facendo cose straordinarie in questo momento. Non devono sentirsi appagati”.

Il bilancio fin qui: “È ottimo, capita anche alle grandi di perdere 2-3 partite di seguito, figuriamoci se non può capitare all’Empoli. Sfido chiunque ad ottenere i punti ottenuti da noi pur avendo perso giocatori importanti. Abbiamo chiuso comunque in maniera bella. Mancano ancora 19 partite, lavoreremo per fare gli stessi punti o meglio nel ritorno”.

Sugli infortuni: “Aspettiamo domani. Gyasi dovrebbe essere un crampo, Pezzella vediamo domani”.”Devo dire che ne parlavo anche con Di Francesco, hanno messo in difficoltà diverse squadre, è anche uno stadio particolare, da raggiungere con un percorso che ti fa pensare di andare in villeggiatura in una bellissima città. Invece abbiamo avuto un atteggiamento molto buono. E’ vero che siamo giovani, ma dobbiamo maturare, perché queste prestazioni devono portare ad un risultato diverso”.

Su Anjorin: “In emergenza si cercano nuove soluzioni, è un giocatore che strappa, avevamo pensato a lui per questo. Non gli piace giocare di spalle, l’ho messo sia a destra che a sinistra, per cercare di sfruttarlo al meglio, ha fatto una grandissima partita”.

Foto: Instagram D’Aversa