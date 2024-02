D’Aversa: “È stata una vittoria meritata, di cuore. Se ci crediamo possiamo raggiungere qualunque risultato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Roberto d’Aversa, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 sulla Fiorentina: “È stata una vittoria meritata, di cuore. Sarebbe stata dura commentare un’altra sconfitta dopo la prestazione di questi ragazzi.I nostri tifosi si stanno divertendo. La nostra rabbia quando perdiamo è anche per loro. Io li vedo lavorare tutti i giorni, so quanto spingono. Ultimamente non hanno raccolto quanto meritavano. Questo finale di partita ci ha dimostrato che se ci crediamo possiamo raggiungere qualunque risultato. È una squadra giovane, ricca di futuri campioni i cui errori vanno accettati”.

Infine su Dorgu: “Non credo nella carta d’identità. Ci sono giocatori forti e meno forti, è questione di categorie. Arriverà sicuramente a certi livelli. Sono contento per lui e per il club. Banda? Ha caratteristiche importanti”.

