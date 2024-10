D’Aversa: “Dobbiamo rispettare la Lazio, ma servirà coraggio”

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, ha parlato a DAZN a pochi minuti della sfida all’Olimpico contro la Lazio, qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo rispettare la Lazio, hanno giocatori che in campo aperto fanno male. Contro la Roma abbiamo giocato uomo su uomo, c’è anche il valore dell’avversario che ti porta a difenderti nella tua metà campo. Se oggi vogliamo uscire con un risultato positivo dobbiamo concedere il meno possibile, serve anche coraggio e migliorare la gestione del pallone. Serve personalità e qualità. Dobbiamo scendere in campo con le nostre attitudine, non dobbiamo essere presuntuosi”.

Foto: Instagram D’Aversa